Poslanci schválili sjednocení volebních pravidel. Zachová se hlasování ve dvou dnech

Sněmovna souhlasila i s navazujícími novelami, které ve vazbě na chystanou změnu ústavy mají mimo jiné zavést pevný termín obecních, krajských a senátních voleb na konci prvního říjnového týdne.

Nové znění zákona o správě voleb nyní dostane k projednání Senát a vychází z dlouho chystané vládní předlohy. Na rozdíl od ní zachovává hlasování ve dvou dnech. Původně kabinet na návrh ministerstva vnitra požadoval jednodenní hlasování tak, jak je to obvyklé v dalších evropských zemích.

Zdlouhavé sčítání v komunálních volbách

Předseda poslanců STAN Josef Cogan dal zachování dvou hlasovacích dnů do souvislosti s tím, že je potřeba nejprve odstranit problémy se zdlouhavým sčítáním hlasů při komunálních volbách hlavně ve velkých městech. Zachování dvoudenních voleb v pátek a v sobotu zdůvodňovali kritici jednodenního pátečního hlasování také tím, že by se tím omezilo nežádoucím způsobem právo občanů vyjádřit svůj názor.

Snadnější získání voličských průkazů a elektronizace podávání kandidátek má podle předlohy umožnit centrálně vedený informační systém voleb. Obsahovat má jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí a registr kandidátních listin. Možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře by podle tvůrců měla odstranit chybovost při předkládání kandidátek.

Voličský průkaz v jakémkoliv městě

O voličský průkaz, s nímž je možné hlasovat v kterékoli volební místnosti, by lidé mohli podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) požádat na kterémkoli obecním úřadě, nemuseli by kvůli tomu cestovat do domovské obce.

Vytvoření jednotného informačního systému má podle předkladatelů zákona z řad všech poslaneckých frakcí stát 380 milionů korun, provoz deset milionů korun ročně. Informační systém správy voleb by byl systémem kritické infrastruktury. Dvě třetiny pořizovací sumy by mohly být uhrazeny podle ministerstva vnitra z jednoho z fondů EU.