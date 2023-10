Zapojení Íránu do konfliktu by mělo podle Černochové vliv i na bezpečnost v Česku

Připustila ale, že se na blízkém východě může stát leccos, a dovede si představit události, které by bezpečnostní situaci v Česku změnily. Za riziko považuje zejména případné zapojení Íránu do konfliktu. „Došlo by k propojení mezi šíity a sunnity. To je to, čeho se obává celý svět. Navíc čím bude přibývat obětí na straně Gaza City, tak se nedá vyloučit, že i někteří Arabové z Evropy tam budou mít příbuzné a budou je chtít pomstít,“ nastínila.

Podobně smýšlí i opoziční poslanec Robert Králíček. „Pokud by došlo k zásadní změně, například pokud by se do konfliktu zapojil Írán, tak se bezpečnostní opatření radikálně změní. Budeme diskutovat o úplně jiných bezpečnostních opatřeních,“ prohlásil.

I on je sice přesvědčen, že momentálně v Česku nebezpečí nehrozí, míní však, že například s ohledem na násilné propalestinské demonstrace například v Berlíně „je potřeba být připraven“. „Ani služby nejsou schopny zachytit, pakliže sem přijede jednotlivec z okolních zemí, ať je to Rakousko, Německo, Slovensko. Nemáte-li informace od zpravodajských služeb ze zahraničí, tak v davu lidí, kteří cirkulují po Evopě, nemáte možnost zachytit,“ ozřejmil, čeho se obává.