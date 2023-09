Poslanci se v debatě o politických kauzách shodli, že potřebujeme rychlejší soudy

Kauza Čapí hnízdo se ve čtvrtek posunula a zřejmě ještě nekončí. Odvolací soud o ní rozhodoval v neveřejném jednání a verdikt oznámí zhruba za měsíc, což obvykle znamená zrušení původního rozsudku. Andrej Babiš (ANO) by tak musel znovu k soudu prvního stupně, který ho v lednu obžaloby zprostil.

„Andrej Babiš to označil za zpolitizovanou kauzu a na tom se nemění vůbec nic,“ sdělil Vondráček s tím, že se kauza vleče už mnoho let, tudíž jde o svým způsobem deziluzi z toho, zda jsme v Česku schopni administrovat řízení v rozumné době. „Všichni víme, že kdyby Andrej Babiš do politiky nevstoupil, tak by se nikdy Čapí hnízdo neřešilo,“ sdělil s tím, že podle jeho názoru bychom se „nikdy nedostali do trestního řízení“.

Podle Michálka nezbývá než důvěřovat justici, protože jde o otázku práva a spravedlnosti. I on mluvil v případě této kauzy o pomalém řízení. „Chceme rychlejší justici (…) a potřebujeme zkrátit soudní řízení. Že si to soudy pinkají tam a zpátky, to není správně,“ prohlásil. Podle něj je presumpce neviny zásada, která váže státní orgány, v politice bychom si s ní ale „nevystačili“.

Čásenský si myslí, že tato justiční kauza neukazuje jen to, že je justice pomalá, ale také zda pracuje kvalitně. „Státní zástupce nejprve chtěl Andreje Babiše zprostit obžaloby, potom na pokyn svého nadřízeného vypracoval jinou obžalobu. Říká to dost o kvalitě práce justice. Nechtěl bych sahat panu státnímu zástupci Šarochovi do svědomí, ale mluví to něco i o kvalitě jeho práce,“ sdělil novinář.

Kauza Dozimetr

Opozici na pražském magistrátu se ve čtvrtek nepodařilo odvolat z funkce náměstka primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09). Měl odstoupit na návrh opozičního hnutí ANO kvůli své roli v korupční kauze Dozimetr. V kauze policie loni obvinila několik lidí kvůli ovlivňování zakázek v dopravním podniku, mimo jiné tehdejšího primátorova náměstka a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN). Zástupci opoziční Prahy Sobě řekli, že Pospíšil organizoval schůzku s obviněnými z kauzy, Pospíšil roli v kauze odmítl.

Podle Čásenského koalice SPOLU o kauze Dozimetr věděla už při sestavování kandidátky v komunálních volbách, Pospíšila ale stejně nechala na druhém místě. Pak byl také zvolen náměstkem primátora. Podle něj spolustraníci Pospíšilovi „rádi uvěří znovu“, protože nebudou chtít situaci komplikovat. „Odůvodnění pana Pospíšila mi připadají mírně úsměvná,“ sdělil.