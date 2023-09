Náměstek pražského primátora Pospíšil ustál hlasování o odvolání

Svolání mimořádného jednání podpořilo vedle zastupitelů opozičních ANO a SPD také devět z jedenácti městských radních včetně Pospíšila. „Za náš klub a hnutí ANO je to obžaloba v zásadě všech ostatních subjektů v pražské politice. V zásadě každý, až na výjimky, je v tom namočen. Dřív se to řešilo v souvislosti se STAN, ale nyní se mluví o tom, že pronikla skupina i do TOP 09,“ řekl předseda opozičních zastupitelů ANO Patrik Nacher, který materiál k jednání předložil.

V úvodní řeči Nacher řekl, že poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) v podobné situaci odstoupila z vedení sněmovny. Následně se ptal Pirátů, co se změnilo, že v kampani Pospíšila kritizovali a teď jim jeho členství v městské radě nevadí. Kritizoval také Prahu Sobě, která s Pospíšilem vládla v minulém volebním období.

Pospíšil jakoukoli úlohu v kauze Dozimetr odmítá

Zástupci opoziční Prahy Sobě řekli, že Pospíšil organizoval schůzku s obviněnými z kauzy. Pospíšil ve své promluvě jakoukoliv svou úlohu v kauze odmítl. Tvrdí, že nic neorganizoval, pouze komunikoval s politiky STAN kvůli vzájemnému sbližování stran. „Informace, které jsou zde šířeny, že jsem hlavou nějaké organizované skupiny, nebo že něco iniciuji, jsou nepravdivé. Opět opakuji, já v této kauze, která zde je takto debatována, nejsem podezřelý ani obviněný,“ řekl Pospíšil.