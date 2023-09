Konfrontace do sněmovny patří, stejně jako domluva, shodli se místopředsedové ANO a SPD

„Já bych přál každému, ať si to zažije. Atmosféra je nepřenosná (…),“ popsal dění v dolní komoře parlamentu Vondráček. „Je nepřenositelná, těžko pochopitelná,“ řekl o atmosféře ve sněmovně Fiala.

„I když to vidíte v televizi, je to jiné, než když sedíte v sále. Přímý střet, kdy se to tam šroubuje ve spirále a je to čím dál horší a horší. Není jednoduché tam obstát, není jednoduché vystoupit na mikrofon,“ uvedl Vondráček.

„V ideálním světě by to bylo skvělé, kdybychom tam neříkali některé věci, kdybychom se k sobě chovali jinak, ale takhle to prostě nefunguje. Nežijeme v ideálním světě. Je tam konfrontace,“ poznamenal. Stejně jako střet však podle místopředsedy ANO patří do dolní komory také schopnost domluvy. „Ten mix dělá parlament ve všech zemích světa,“ řekl.