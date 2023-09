Soud rozhodne o odvolání v případu Čapí hnízdo. Nařídil neveřejné zasedání

Odvolání podal k vrchnímu soudu státní zástupce Jaroslav Šaroch, který u městského soudu neuspěl s obžalobou, podle níž Andrej Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 coby majitel skupiny Agrofert vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej jejích akcií svým dětem a partnerce. Podle policie to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.

Městský soud počátkem roku rozhodl, že státní zástupce nepředložil dostatek důkazů, které by prokazovaly vinu Babiše a Nagyové. „Původní podezření policie nebylo provedeným prokazováním potvrzeno. V tomto smyslu se nejdnalo o dotační podvod. (…) Nelze jednoznačně dovodit, že by byla porušena i objektivní stránka, to znamená, že by Farma Čapí hnízdo nárok na dotaci skutečně neměla,“ zdůvodnil rozhodnutí svého senátu soudce Jan Šott.

Policie začala případ šetřit v roce 2015. Babiš s Nagyovou čelili trestnímu stíhání od roku 2017. Poslanecká sněmovna od té doby musela třikrát vyřizovat žádost o Babišovo vydání, vždy ji schválila. Samotný městský soud se případem zabýval pět měsíců.