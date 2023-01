Městský soud v Praze vynese rozsudek v kauze Čapí hnízdo

Babiš u NS podle serveru Seznam Zprávy namítal, že znění žádosti o jeho vydání k trestnímu stíhání se výrazně liší od toho, co následně napsal do obžaloby státní zástupce Šaroch. Chtěl tak dosáhnout vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nejvyšší soud jeho návrh zamítl s vysvětlením, že se v tuto chvíli a v tomto typu řízení podobnými námitkami zabývat nemůže.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Babišovu Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.