ŽIVĚ: Lidé budou nejspíš moci o důchody žádat i on-line, sněmovna to schválila

Možnost elektronického podání žádosti o přiznání penze zavádí vládní novela o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Poslanci v ní upravili i placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Vládní novela mění také termíny výplaty penzí – bude jich méně a důchod by lidé měli dostávat v první polovině měsíce. Poslanci měli předlohu schvalovat už minulý pátek, tehdy ale jednání dolní parlamentní komory zablokovaly opoziční kluby ANO a SPD.

Žadatelé, kteří budou chtít podat žádost o přiznání penze osobně, už podle novely nebudou muset do pobočky správy sociálního zabezpečení podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat.

Termínů pro výplatu penzí by mělo být nově pět, a to v sudé dny první poloviny měsíce. Nyní je termínů 12, od druhého do 24. dne v měsíci. Nově mají být mezi šestým a 14. dnem v měsíci. Někteří senioři tak budou dostávat peníze dříve než teď. Důchody se budou podle předlohy vyplácet na kalendářní měsíc, nikoli na takzvaný klouzavý měsíc, tedy od splatnosti do splatnosti. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Změny pobídek i státních hmotných rezerv

Novela o investičních pobídkách počítá zejména s tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu nebude muset předkládat vládě k projednání každou pobídku, ale jen ty strategické. V případě pořizování hmotných rezerv další vládní předloha umožní Správě státních hmotných rezerv část svých zásob u obchodníků jen rezervovat, stát je nebude muset vlastnit jako nyní.

Před druhým čtením je ve sněmovně také třeba předloha k urychlení přípravy stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a elektronizace matrik.

Kandidátem do širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu je projektový a finanční manažer Radek Rychnovský. Ten má doplnit kolegium úřadu v souvislosti s červnovým zvolením a jmenováním Jana Málka viceprezidentem NKÚ. Předtím byl Málek řadovým členem kolegia.