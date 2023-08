Fiala přišel na Hrad. S Pavlem má hovořit o podpisu důchodové novely, prezident údajně váhá

Prezident se nevyjádřil, podle Seznam Zpráv považuje novelu za příliš měkkou

Seznam Zprávy s odvoláním na zdroje z okolí prezidenta napsaly, že má Petr Pavel k novele výhrady, ovšem z jiného pohledu než opozice, která ji považovala za příliš tvrdou. On považuje naopak změny za příliš mírné, domnívá se, že málo šetří veřejné rozpočty. Oficiálně se Pavel k zákonu zatím nevyjádřil. „Prezident Petr Pavel se od obdržení zákona o důchodovém pojištění celou problematikou intenzivně zabývá se svými ekonomickými poradci. Věnuje tématu velkou pozornost. Termín podpisu zatím stanovený není,“ uvedla pouze ve středu mluvčí hlavy státu Markéta Řeháková.

V úvahu připadají tři možnosti, respektive z pohledu vlády čtyři. Může novelu podepsat ještě ve čtvrtek, může nechat podpis na začátek září, může předpis vetovat anebo ho může nechat bez podpisu. Kdyby jej nepodepsal, začal by platit po uplynutí patnáctidenní lhůty, avšak nestihla by se platnost od září. Případné veto by znamenalo, že by o zákonu ještě jednou jednala Poslanecká sněmovna. Koalice by k jeho přehlasování potřebovala alespoň 101 hlasů.

I v případě, že by Pavel podepsal novelu ještě ve čtvrtek, by mohlo být problémem, aby skutečně platila již od pátku. Z Hradu totiž musí podepsaný zákon jít ještě do Strakovy akademie, potom zpět do Poslanecké sněmovny, následně je potřeba požádat o publikaci v redakci Sbírky zákonů.

Fiala se zmínil i o jiných tématech, o nichž bude ve čtvrtek s prezidentem hovořit. Chce se zabývat vládním konsolidačním balíčkem, státním rozpočtem, ze zahraničněpolitických témat by mělo dojít na chystanou Pavlovu účast na Valném shromáždění OSN. „Můžeme doladit některé věci, které se budou týkat připravovaných bilaterálních schůzek,“ předeslal.