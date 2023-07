Prezident Pavel příští týden jmenuje nového předsedu Ústavního soudu. Kdo to bude, se neví

Mandát Pavlu Rychetskému končí v pondělí 7. srpna. Ústavnímu soudu předsedá 20 let. Zkušenost s fungováním této instituce by byla podle něj pro jeho nástupce výhodou. „Aby byl jmenován někdo, kdo se zde ještě ani neohřál, hned předsedou, což se stalo mně, to prostě není jednoduché,“ míní Rychetský.

To ale podle něj neznamená, že by to takový člověk nezvládl. Důležitá je, jak říká, i schopnost naslouchat nebo instituci řídit. „Ve sboru jsou dnes takoví soudci, kteří již předsedali vrcholné soudní instituci. Jeden byl předseda Nejvyššího správní soudu, druhý byl předsedou u Nejvyššího soudu,“ popisuje Rychetský.

Šéfem Nejvyššího správního soudu byl Josef Baxa, který se stal ústavním soudcem v červnu. Nejvyššímu soudu šéfoval Pavel Šámal, který je u Ústavního soudu přes tři roky. Ten na dotaz, jestli nabídku od prezidenta dostal, nereagoval. Ani první zmiňovaný ji nepotvrdil. „Omlouvám se, ale nebudu v tuto chvíli nic komentovat,“ napsal ČT Baxa.