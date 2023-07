Policisté a záchranáři častěji využívají přenosné defibrilátory. Jsou už i v Adršpašských skalách

S větším využitím defibrilátorů v terénu mají zkušenost například záchranáři v Ústeckém kraji. „Oproti loňskému roku bylo v letošním prvním pololetí provedeno více aktivací,“ říká mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník. Podle něj za letošní půlrok ústečtí záchranáři použili přístroj u 93 pacientů, zatímco loni to za stejné období bylo u 77 případů.

„Nelze ale říct, že by kolegové loni AED využívali méně, protože to, k jakým případům jsou vysíláni, je jasně definované. Pokud je takových případů méně, je logicky méně i vyslání,“ říká mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Podle ní jednotky s tímto přístrojem nejčastěji zasahují právě u pacientů, u kterých došlo k náhlému zastavení srdečního rytmu.

Za první půlrok tohoto roku byla v Praze hlídka městské či státní policie jako takzvaný first responder (někdo, kdo je schopen pomoct člověku v přímém ohrožení života dříve, než se na místo může dostat záchranka, pozn. red.) vyslána zhruba k sedmdesáti případům, u kterých bylo nutné použít přenosný defibrilátor. Oproti prvnímu pololetí minulého roku, kdy takovýchto případů bylo zhruba dvacet, se tak jedná o nárůst o 250 procent.

„Z těch zajímavějších míst je to třeba síť čerpacích stanic OMV nebo ředitelství ČHMÚ, se kterými jsme mimo jiné navázali spolupráci v oblasti varovných upozornění,“ doplňuje Brindzáková. Automatizované externí defibrilátory jsou nově i v Hudebním divadle Karlín, Adršpašských skalách nebo na pobočkách obchodního řetězce Decathlon.

To, že se počet míst, kde se defibrilátory v terénu nacházejí, rozrůstá, potvrzují i mluvčí záchranek. „O pořízení přístroje AED v posledních dnech rozhodlo například vedení obce Věcov. Podle mých informací by jeho zaregistrování do systému mělo proběhnout v nejbližší době,“ říká Janáček.

Na operačním středisku vysočinské záchranky tak mají aktuálně registrovaných 150 automatizovaných externích defibrilátorů, které jsou rozmístěné v celém kraji. „Nejvíce přístrojů máme registrováno právě u složek IZS. V databázi ale nechybí ani místa s vysokou koncentrací osob, jako jsou obchodní domy, velké fabriky či sportovní haly,“ dodává Janáček. V Praze je přitom takovýchto přístrojů už přes 550.

Na horách, hradech i v letadlech

Externí defibrilátory se častěji umisťují i na místa s horší dostupností pro zdravotnický personál. Lidé se tak s nimi mohou setkat například v letadlech, na výletních lodích nebo horských chatách. Turisté tak na ně mohou narazit například i u Pravčické brány, na hoře Říp nebo na zřícenině hradu Střekov.