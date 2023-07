Šafránková by chtěla změny v důchodech vrátit do druhého čtení. Je třeba domluvit se na reformě, říká

přehrát video Interview ČT24 s Lucií Šafránkovou

Poslanecká sněmovna zahájila ve středu třetí čtení změn v důchodech, pokračovat bude v pátek. Vládní novela bude mimo jiné čelit návrhu Lucie Šafránkové na úplné zamítnutí, zároveň navrhla poslankyně SPD řadu změn, jimiž by chtěla zmírnit posun oproti nynějšímu stavu. V Interview ČT24 uvedla, že přednese ještě jeden návrh. „Budu ve třetím čtení podávat návrh, aby se to vrátilo zpátky do druhého čtení. A to z důvodu, abychom si sedli (…) a jednali o skutečné důchodové reformě a ne těchto parametrických změnách,“ uvedla. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) označuje to, co nyní projednává sněmovna, za první část důchodové reformy, další části chce předložit do sněmovny příští rok. Opozice je skeptická, odmítá, že by to, s čím Jurečka přišel, byla reforma, a hovoří o parametrických změnách, které je potřeba odmítnout.

Šafránková varovala před tím, aby se vláda pokusila změny v důchodech protlačit silou. „Nová vláda věci, které současná vláda prosadí, může zrušit. Vyvolává to nejistotu v občanech. Proto je důležité sednout si za jednací stůl a bavit se o důchodové reformě, která bude mít budoucnost,“ řekla. Míní, že navržené změny valorizací nejsou přiměřené. V budoucnu by se měly penze zvyšovat každý rok o celou inflaci a třetinu růstu reálných mezd na rozdíl od nynější poloviny reálných mezd. Nepovažuje za nutné ani výrazně zpřísnit pravidla pro předčasný odchod do důchodu. To by nově mělo být možné nejdříve tři roky před řádným termínem oproti nynějším pěti a po 40 odpracovaných letech místo nynějších 35. Šafránková by to vše chtěla nahradit pouhým krácením důchodů koeficientem 1,5 procenta. Míní, že to stačí, aby neodcházeli lidé do předčasného důchodu, aniž by k tomu měli pádný důvod. „Je to dostatečný argument na to, aby to odradilo. To, co navrhuje pan ministr (…), je opravdu mnoho,“ podotkla.

Místo změn v důchodech podpora porodnosti Připustila, že je systém důchodového pojištění v deficitu, míní však, že místo snížení budoucích valorizací nebo zpřísnění pravidel pro předčasné odchody do penze by se měla vláda soustředit na podporu porodnosti. „V minulém roce se narodilo méně dětí, než bychom v České republice potřebovali. Už se mělo začít dávno, bohužel se nic nedělo, zaspala se ta doba,“ řekla. Za vhodná prorodinná opatření by považovala zvýšení porodného, daňových slev na děti a také podporu porodnosti. Podotkla, že by se to z dlouhodobého hlediska vyplatilo. „Státní rozpočet budou sice na začátku stát peníze, ale zároveň tím, pokud se zvýší porodnost, se zase vrátí,“ prohlásila s tím, že je také potřeba, aby stát propagoval, „že je to potřeba a že mít dítě se vyplatí“.

