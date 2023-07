ŽIVĚ: Sněmovna projedná změny v důchodech a obrannou smlouvu s USA

Vládní koalice počítá s tím, že sněmovna bude projednávat změny v důchodech i v pátek tohoto týdne. Případně využije i jednání v další středy a pátky, kdy jednací řád dolní komory umožňuje hlasovat o předlohách v závěrečných čteních. Před jednáním to řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Neuspěje patrně ani snaha Jiřího Maška (ANO), jenž chce novelou rozšířit už dříve schválené krácení důchodů prominentů někdejšího komunistického režimu. Podle pozměňovacího návrhu by se snížení týkalo také představitelů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, které za socialismu tvořily s komunistickou stranou Národní frontu.

Důchodová novela také nahrazuje nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září.

Česko-americká obranná dohoda

Rovněž diskuse o česko-americké obranné smlouvě byla v prvním čtení delší, než u dohod bývá zvykem. Poslanci nad dokumentem strávili celkem asi 5,5 hodiny, i když proti je pouze SPD. Podle jejího šéfa Tomia Okamury jde o jednostrannou dohodu o budoucí vojenské přítomnosti USA v Česku a mělo by se o ní konat všelidové hlasování.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) i zástupci opozičního ANO ale poukazují na to, že smlouva americkým ozbrojeným silám právo k pobytu na českém území nedává. Pobyt by podle ministryně vždy musela schválit vláda nebo parlament, pak by se právní postavení amerických vojáků řídilo obrannou smlouvou.

ANO také připravilo doprovodné usnesení, podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka (ANO) je na jeho přijetí shoda i s koalicí. V usnesení ANO uvádí, že sněmovna v souvislosti s vyslovením souhlasu s ratifikací dohody prohlašuje, že její uzavření znamená prohloubení praktické obranné spolupráce mezi Českem a USA a přispívá k vyšší bezpečnosti Česka, neboť transatlantická spolupráce je základem kolektivní obrany zemí Severoatlantické aliance (NATO).

Vondráček doplnil, že by považoval za tragédii politické a možná trochu i mediální scény, kdyby se debata o dohodě měla „smrsknout na Okamurovu demagogii o zvacím dopisu nebo některých politiků koalice o tom, že kdo nehlasuje pro, je pátá kolona Kremlu“. Hnutí ANO bude podle Schillerové hlasovat pro ratifikaci dohody.

Senát dohodu schválil minulý týden. Po stejném kroku dolní komory bude moci završit ratifikaci dokumentu podpisem prezident Petr Pavel.