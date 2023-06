Postavit 600 kilometrů dálnic do roku 2033 je reálné, řekl Kupka

Do roku 2033 je potřeba postavit 600 kilometrů dálnic, aby byla síť kompletní, řekl v pořadu Intervew ČT24 ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podotkl, že je to reálné a už je pro to nachystaný přehled financování. Dodal, že vše míří k tomu, aby se také už v příštím roce otevřelo více než 115 kilometrů nových dálničních úseků. V souvislosti se změnou silničního zákona zmínil, že se systém zjednodušuje a navíc v některých částech působí preventivně.