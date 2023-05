Ministerstvo dopravy slibuje jednodenní dálniční známku. Zavede ji zároveň se zdražením té roční

Zdražení roční známky bude ovšem mírnější, než vládě doporučovala její ekonomická rada (NERV). Její doporučení znělo zvýšit cenu dvojnásobně na 3000 korun. Při stanovení cen se Česko muselo řídit evropskou směrnicí Euroviněta, která určuje, že měsíční známka musí být maximálně devatenáct procent ročního poplatku, desetidenní do dvanácti procent a denní do devíti procent.

Úseky dálnic jsou v Česku zpoplatněné od roku 1995 a původně se prodávaly pouze dálniční známky s celoroční platností. Měsíční a desetidenní přibyly až o pět let později. Později byly několik let v nabídce také dvouměsíční či týdenní známky, po zavedení mýta pro nákladní vozy se ale nabídka známek pro auta do 3,5 tuny vrátila k rozvržení deset dní – měsíc – rok. Dílčí změnu přineslo ještě zavedení elektronických kuponů v roce 2021. Předtím platila roční známka vždy kalendářní rok plus v prosinci předchozího roku a lednu následujícího. Elektronické známky se vždy prodávají s platností přesně rok od zvoleného libovolného data.

Ceny ročních dálničních známek pro osobní auta se měnily v historii pětkrát. Původně stál roční kupon 400 korun, brzy ale zdražil na dvojnásobek. Mezi lety 2004 až 2012 se cena ve třech krocích zvýšila až na dosavadních 1500 korun, pak ale zůstala dlouho neměnná.