ŽIVĚ: Poslanci by měli schvalovat zjednodušení bodového systému pro řidiče

Poslanci mají na programu schůze zjednodušení bodového systému pro řidiče se zavedením možnosti řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Hlasovat budou také o podobě novely zákoníku práce, která se týká například přesnějšího vymezení práce na dohody a zavedení nároku na kratší úvazky nebo práci na dálku pro rodiče s dětmi do devíti let věku. Od tří hodin se poslanci vrátí k návrhu obranné smlouvy s SPD, o němž v úterý jednali do noci.