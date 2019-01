Tvrdší bodový systém? Řidiči už se nebojí tak jako na začátku, říká expert

přehrát video 90’ ČT24 - Tvrdší tresty pro neukázněné řidiče

Trestání řidičů se změní. Ministerstvo dopravy to opakuje od roku 2016, kdy slavil bodový systém v Česku desáté výročí, dodnes ale nepředložilo jasnou podobu toho, jak se pravidla změní. Je zatím známo, že má vzrůst pokuta za telefonování z 2500 korun až na maximálních 10 tisíc korun ve správním řízení, definována bude bezpečná vzdálenost a změní se také bodové hodnocení některých přestupků. Nově by měly být pouze šestibodové a čtyřbodové, což by mělo znamenat, že řidič ztratí oprávnění, když je spáchá dvakrát nebo třikrát. Drobnější přestupky pak zřejmě zůstanou nebodované.

Dan Ťok ministr dopravy „Předně chceme výrazněji trestat piráty silnic, na druhé straně, když někdo udělá bagatelní přestupek, tak abychom ho příliš nehonili.“ Dan Ťok ministr dopravy

Podle vedoucího Besipu Tomáše Neřolda se také změní přístup k řidičům přistiženým pod vlivem drog. „Budou muset prokázat po dobu, na kterou jim byl udělen zákaz řízení, abstinenci – že drogy neberou. Budou muset chodit na pravidelná vyšetření,“ řekl. U zvlášť závažných přestupků všeobecně by pak měl být zákaz řízení delší.

Přísnější bude zákon také k začínajícím řidičům. Ti budou mít poloviční limit trestných bodů – o řidičské oprávnění přijdou již při šesti bodech, tedy při spáchání jednoho až dvou bodovaných přestupků. Zpřísnění pravidel pro řidiče, kteří jsou čerstvě po autoškole, se ovšem nelíbí autoškolám samotným. „Odmítáme sankční systém,“ řekl v 90‘ ČT24 předseda správní rady Asociace autoškol Ondřej Horázný. Bylo by podle něj lepší, kdyby šlo Česko v rakouských stopách, u jižních sousedů pokračuje výcvik i po absolvování zkoušek. „Spočívá to v tom, že v období dvou až tří měsíců po zkoušce absolvují dvakrát 50 minut v autoškole – můžeme to nazvat kurz defenzivní jízdy. Pak mají šest vyučovacích hodin kurz bezpečné jízdy na obdobě našich polygonů plus skupinové sezení s dopravním psychologem. Poté, šest až dvanáct měsíců po zkoušce, opět dvě jízdy v autoškole,“ popsal Horázný s tím, že se počet nehod mladých řidičů po zavedení druhé fáze výcviku snížil o 30 procent.

Tomáš Neřold však upozornil, že novela, kterou ministerstvo dopravy slibuje, se týká zákona o silničním provozu, zatímco změny v přípravě řidičů by vyžadovaly spíše změnu jiných předpisů, zejména zákona o autoškolách. Poslanecká novela místo vládní? Ať už je v chystané novele cokoli, jisté je, že text se nedostal na veřejnost a neviděli jej dokonce ani poslanci. „Nešel zatím do Poslanecké sněmovny,“ upozornil opoziční poslanec Lukáš Černohorský (Piráti), který je členem podvýboru pro dopravu. Připustil sice, že „vzhledem k tomu, jak ministr dopravy pracuje, mě dlouhá doba nepřekvapuje“, ale přesto se domnívá, že by již poslanci měli mít návrh k dispozici pro připomínkování. Tomáš Neřold zdůvodnil délku přípravy tím, že se o změnách důkladně diskutuje. „Změna vznikala velmi dlouho na základě diskusí odborné veřejnosti a těch, kteří k tomu jak z ministerstva, tak od policie mají co říct. Hledala se skutečně koncepční změna,“ řekl. Připomněl, že se tresty za dopravní přestupky výrazně neměnily od roku 2006, tedy téměř třináct let. „Výše pokut je průměrně nižší než v okolních státech, které to průběžně zvedaly,“ připustil šéf Besipu.

Ministerstvu dopravy hrozí, že se nakonec bude muset vypořádat s konkurencí. „Pokud se ministerstvo v brzké době nerozhoupe, budeme to muset vzít jako poslaneckou iniciativu,“ varoval Lukáš Černohorský. Pokuty jsou jedna věc, vymáhání pravidel jiná Jak ovšem připustil Tomáš Neřold, sebepropracovanější systém trestů na řidiče nemůže nijak působit, pokud stát nedokáže dodržování pravidel vymáhat. Lidé přitom podle zjištění Centra dopravního výzkumu ve velkém páchají i nejzávažnější přestupky. „Například projetí červené, porušování stopky, vysoká rychlost – jsou to opravdu vysoká procenta, 30 až 40 procent řidičů. Takže evidentně se již řidiči systému nebojí tak, jako když byl zaveden,“ přiznal vedoucí samostatného oddělení ministerstva dopravy. Zdůraznil, že není možné, aby byli policisté takříkajíc na každém rohu, myslí si však, že by měli být více vidět. „Kombinace toho, že trest přijde a že mě zároveň někdo zastaví, je klíčová. Jakmile se z psychologie ztratí, je to špatně. Ale pořád platí, že hlavně by se řidič měl sám chovat podle pravidel a rozumně,“ uvedl Neřold.