Připravovaná změna bodového systému chce přísněji trestat řidiče. Otázka je, kdy začne platit

Drobná nehoda bez policie

Ministr dopravy chtěl jen drobně upravit návrh z konce minulého volebního období a podat jej jako poslanecký, aby se vyhnul právě meziresortnímu připomínkovému řízení, což mělo projednávání urychlit. Nakonec se ale rozhodl pro klasické projednávání. „Chtěl jsem se vyhnout kritice v Parlamentu,“ vysvětluje Ťok.

Resort nyní dolaďuje v návrhu poslední detaily a do konce měsíce by ho měl poslat do meziresortního řízení. Nebude ale obsahovat jen změny v trestání řidičů. „Můj úřad přidává ještě další věci, které by měly pomoci provozu. Například, že nemusíte čekat na policii, když je to jen malá nehoda. Nebo je tam také odbočování na červenou a další věci,“ dodává.

Podle dalšího člena podvýboru pro dopravu Roman Onderky (ČSSD) se vzhledem k tomu, že každý je účastníkem silničního provozu a tedy každý taky „odborník“, dá očekávat velká diskuze. Novelu musí projednat vláda i obě komory Parlamentu. Platit by mohla začít na začátku příštího roku.