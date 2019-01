Ředitel dopravní policie: Řidiči si svoji agresivitu někdy ani neuvědomují

Všichni doufali, že pokles počtu obětí dopravních nehod z minulých let bude pokračovat, ale rok 2018 trend tragickým způsobem změnil. Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha k tomu přispělo teplé počasí a například i stav silnic. To hlavní ale je, jak se řidiči chovají. Jejich netolerance a nepozornost jsou to, co nejvíce odlišuje provoz v Česku od podmínek v západních zemích. Přitom si někteří ani neuvědomují, že se chovají agresivně, řekl Tomáš Lerch – host úterního Interview ČT24.