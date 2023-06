Pokud vláda neinvestuje do výzkumu, zadělává si na budoucí problémy, řekla Langšádlová

Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 235 miliard korun, většině resortů by se měly meziročně snížit výdaje. Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) návrh neodpovídá dohodě koalice o konsolidaci veřejných financí.

V této souvislosti Langšádlová zmínila, že je důležité, „abychom snižovali schodky, ale nesnižovali si budoucí růst.“ Dodala, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se snaží udržet rozpočet tak, aby se dodržely sliby – aby se schodek rozpočtu přibližoval k částce 220 miliard.

„Každý z nás bude chtít, aby tam byly promítnuty priority, ale já si myslím, že bychom se měli vrátit k doporučení, které nám dal NERV při sestavování rozpočtu. Říkal úplně jasně, že je nezbytné investovat do vzdělání, vědy a výzkumu a do investic, a to se podařilo i při té minulé krizi, protože pokud vláda nebude investovat do těchto třech oblastí, tak si podvazuje budoucí hospodářský růst,“ uvedla.