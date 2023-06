Poslanci posoudí novelu, podle níž se lékárny nebudou moct více předzásobit některými léky

Říkat ne u kdysi běžně dostupných léků vystřídala v řadě lékáren snaha říkat ano – a tedy snaha vytvořit si zásoby, když na dodávky spoleh není. Například v nemocniční lékárně v IKEM vydají měsíčně zhruba 60 tisíc balení na recept. Standardně si tam drží desetidenní až čtrnáctidenní zásoby léků.

U těch, které mají výpadek, se ale předzásobují i na delší časové období. Týká se to třeba antibiotika Metronidazol, které se při hospitalizaci podává pacientům do žíly.

„Standardně máme v současné době jeho zásobu na asi čtyři týdny. Pokud začne novela platit ve znění, které je teď schválené, tak bychom používali přípravky z našich zásob dva týdny. A až by nám zásoby klesly pod naši dvoutýdenní spotřebu, tak bychom si je objednávali z balení, které předpokládám, že budou v tu chvíli na trhu,“ nastiňuje vedoucí lékárník Lékárny IKEM Michal Hojný.

Opatření má podpořit to, aby se každá nová dodávka nedostatkových léků mezi lékárny rozdělila rovnoměrně. „Budou moct objednat od distributora pouze množství podle toho, jak jsou nastavené jejich průměrné spotřeby,“ přibližuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Konkrétní podoba zatím není jasná

Týkat by se to mělo všech léků, které SÚKL označí jako léčiva s omezenou dostupností. Distributor je nebude moct vyvézt do zahraničí, do lékáren by je měl naskladnit do dvou dnů.

„Jak to bude konkrétně probíhat v praxi, bude muset být samozřejmě řešeno i prováděcími předpisy, takže nějaké konkrétnější detaily vám nemohu v tuto chvíli ani prozradit,“ říká šéfka lékového úřadu Irena Storová.

S nedostupností léků se podle průzkumu agentury STEM/MARK setkalo přes 80 procent Čechů. Většina z nich využila možnosti přípravek objednat nebo koupit jiný.