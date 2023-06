Neobjevilo se nic, co by oslabovalo Blažkovu pozici, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala si počká, co mu o pirátském on-line hlasování o ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (oba ODS) řekne šéf Pirátů Ivan Bartoš. Míní však, že se neobjevilo nic, co by oslabovalo Blažkovu pozici. Piráti se usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády. Podle Fialy podobná forma uplatňování přímé demokracie nepřispívá ke kvalitě koaliční spolupráce.