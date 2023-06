Je to vyjednávací nástroj, říká k usnesení o Blažkovi Gregorová. Rozkolísá to důvěru v justici, míní Decroix

„Jde o vyjednávací nástroj,“ říká o stranickém usnesení Gregorová. Podle ní je nutné si uvědomit, že ačkoliv rozložení ve vládní koalici a ve sněmovně není pro Piráty příliš příznivé, dle průzkumů jsou stále nejsilnější vládní stranou. „Máme určité voliče a máme vůči nim určitou zodpovědnost. (…) Měli bychom jim dávat najevo, co je pro nás už za hranou,“ podotkla.

Podle Decroix Piráti trpí tím, že mají menší počet poslanců, než jsou jejich ambice do budoucna. „Nyní tak využíváte různých prostředků včetně celostátního fóra,“ poznamenala s tím, že na něm hlasovalo jen pět set lidí, což není „obrázek o tom, co si myslí desetimilionová společnost“.

Parlamentní demokracie má podle ní jasná pravidla, a pokud někdo něco potřebuje vyjednat ve sněmovně či ve vládě, existují instituty, které k tomu slouží. „Celou tuto iniciativu považuji za prázdné plácnutí do vody. Jediný efekt, který bude mít, je, že rozkolísá veřejnost a důvěru v justici jako takovou,“ míní.

Musíme zvedat pochybnosti, říká Gregorová

Pirátské hlasování na fóru považuje Gregorová za vrchol demokracie. „Je mi líto, že je tady shazováno, že názor pěti seti lidí (…) není brán v potaz,“ uvedla. Navíc Blažek se podle ní nechová tak, jakoby měl „skvrnu“ pochybnosti na nezávislém výkonu funkce.

„Zároveň podává bezprecedentní množství žádostí o informace z živé kauzy, vysvětluje to interpelacemi od svých kolegů z ODS,“ poznamenala s odkazem na brněnskou bytovou kauzu. Ačkoliv měl dle Gregorové Blažek na informace určité právo, vyvolalo to jisté pochyby, jelikož to bylo bezprecedentní množství.

Piráti ale podle Gregorové zde nejsou od toho, aby Blažkovi dokazovali vinu. „Jsme protikorupční politická strana a momentálně tato vláda funguje i s naší důvěrou. Pokud se tak nemáme přestat tvářit, musíme zdvihat pochybnosti,“ prohlásila.

Důležité je dle Decroix podotknout, že ministr Blažek není prověřován. „Je z Brna. Chápu, že bytová kauza může zásadním způsobem v Brně rezonovat. Zároveň vnímám, že není dobré, aby byl vrhán jakýkoliv stín na nezávislost justice. Ale jako pro právníka je pro mě důležité, abychom se drželi faktů,“ dodala s tím, že informace o pochybení nejsou podložené.