Blažek žádal o jména soudců z brněnské bytové kauzy. Jde o běžný postup při vyřizování stížnosti, tvrdí

Policie loni na podzim v Brně zasahovala kvůli bytům a městskému majetku vícekrát. Počátkem října v souvislosti s privatizací bytů na radnici městské části Brno-střed obvinila osm lidí v čele s politikem ODS Otakarem Bradáčem. V polovině října pak zadržela skupinu lidí v souvislosti s pokusem o ovládnutí černovické pískovny.

Blažek získal od Městského soudu v Brně seznam čtyř soudců, kteří v kauze schválili domovní prohlídky a vazby. Serveru to řekl místopředseda Městského soudu v Brně pro trestní úsek Aleš Dufek. Důvod neznal, za 29 let, kdy je soudcem, se mu nikdy nestalo, že by ministerstvo chtělo jména soudců, kteří v takové věci rozhodovali.

Jména sdělil, protože to byl požadavek ministra, dodal. Za neobvyklý označuje Blažkův požadavek i prezident Soudcovské unie Libor Vávra. „Nesetkal jsem se s tím, že by po mně někdo chtěl jména soudců, kteří na případu pracovali. Takže nevím, jak bych postupoval,“ řekl Vávra.