Tolik žádostí v jedné trestní věci ještě Blažek nepodal, řekl Stříž Deníku N o ministrově zájmu o bytovou kauzu

„Ve všech případech chtěl jen to, abychom se vyjádřili k obsahu jednotlivých podání, která mu na ministerstvo přišla. V případě interpelace je to zcela normální a zákonné, protože odpověď na interpelaci potřebuje k plnění povinností jako člen vlády,“ uvedl Stříž.

Ohledně prvních dvou případů Stříž řekl, že by pro ministra bylo jednodušší, kdyby je postoupil příslušnému státnímu zastupitelství, které by je vyřídilo samo. Když se ale rozhodl podání a stížnosti vyřizovat přímo, informace k tomu, aby na ně mohl odpovědět a vyřídit je, dostal.

Nejvyšší státní zástupce to vnímá tak, že ministr v posledních dvou případech osobně nežádá informace, ale chce podklady pro to, aby mohl odpovědět na interpelace poslanců. „On vlastně parafrázuje a přepisuje otázky poslanců, kteří interpelace podávají, ale vždy připojuje i příslušný podnět, tedy i tu interpelaci,“ uvedl.

Nejvyšší státní zástupce ale řekl, že mu to ze strany ministra nepřijde šťastné. Podle něj je proto ministr v médiích osočován, že překračuje své pravomoci, že zasahuje do živé kauzy. „Ale to jsou záležitosti, které si musí posoudit on sám. Já posuzuji pouze důvodnost a zákonnost a ty jsou stále v mantinelech paragrafu 13 zákona o státním zastupitelství, podle kterého ministr může žádat o informace o stavu řízení, pokud je potřebuje pro potřeby řízení ministerstva nebo jako člen vlády,“ dodal.

Transparency International hovoří o střetu zájmů

V úterý se na předsedu vlády s výzvou k odvolání ministra Blažka obrátila Transparency International ČR. Důvodem je podle ní „setrvalý střet zájmů šéfa resortu spravedlnosti a zejména jeho aktivní vměšování se do živé kauzy týkající se brněnského případu kupčení s městskými byty“.

Policie loni na podzim v Brně zasahovala kvůli bytům a městskému majetku vícekrát. Počátkem října v souvislosti s privatizací bytů na radnici městské části Brno-střed obvinila osm lidí v čele s politikem ODS Otakarem Bradáčem. V polovině října pak zadržela skupinu lidí v souvislosti s pokusem o ovládnutí černovické pískovny.