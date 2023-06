Odbory chystají v červnu čtyři protesty proti balíčku, další případně v září

Předák centrály ČMKOS Josef Středula upřesnil, že první protestní akce se uskuteční v úterý ve Strakonicích od 18:00. Svaz KOVO tam pořádá pochod. O týden později organizuje shromáždění v Ostravě, tedy 27. června od 15:00. Ve stejný den od 16:00 se uskuteční také protestní pochod ve Zlíně. Odboráři a odborářky ze svazů veřejného sektoru pak vyrazí na své shromáždění do Prahy ve čtvrtek 29. června.

„Budeme se soustředit na další časový úsek, a to je září letošního roku. Buď se věci změní, nebo budou pokračovat a situace se může ještě vyhrotit,“ uvedl Středula.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden po jednání vládních politiků s odboráři řekl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Podle Středuly by „moudrá vláda“ připomínky k balíčku posoudila a zohlednila.

Vláda by měla soubor desítek novel k ozdravení financí projednávat 28. června. Poté ho pošle do sněmovny. Odboroví předáci a předačky se pak chtějí soustředit na jednání s poslanci a poslankyněmi, aby podobu balíčku změnili. Jednat chtějí s opozičními i koaličními zákonodárci.

Středula požádal o moderaci jednání prezidenta

Předáci ČMKOS navrhují, aby debatu vlády, odborů a zaměstnavatelů o podobě konsolidačního balíčku moderoval prezident Petr Pavel. Středula řekl, že ho o to už žádal při posledním setkání. Po schůzce s hlavou státu na konci dubna uvedl, že se jednání tripartity bude účastnit i zástupce prezidentovy kanceláře. Další tripartitní zasedání se má konat 10. června.