Některá evropská letiště kvůli ledovce přerušila provoz

Vídeňské letiště Schwechat a Štefánikovo letiště v Bratislavě kvůli namrzajícímu dešti přerušila provoz. Přistávací a odletové dráhy pokryla ledovka. Dočasně zavřené je kvůli počasí také letiště v Budapešti. Pozemní dopravu led komplikuje kromě Slovenska a Rakouska také na východě Německa. Řada železničních spojů je zrušena, další nabírají výrazné zpoždění.
„Předpokládáme, že situace bude trvat přinejmenším do 11:00 hodin,“ sdělil v úterý ráno mluvčí vídeňského letiště Peter Kleemann. Přílety jsou přesměrovány na jiná letiště včetně Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Kolína nad Rýnem a Benátek. Odlety se zpozdí, informuje agentura APA.
Letiště M. R. Štefánika v Bratislavě oznámilo na facebooku, že provoz bude přerušen do 11:15 vzhledem k vrstvě ledu, která pokryla vzletové i příletové dráhy.
Ledovka komplikuje také dopravu na jihozápadě Slovenska. Linky městské hromadné dopravy v Bratislavě fungují omezeně, s problémy se potýkají zejména tramvaje a autobusy. Druhý stupeň výstrahy před ledovkou platí pro celý Bratislavský kraj a okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Slovenská správa cest ale varuje také před silným sněžením zejména na západě a severu země.
Komplikace v dopravě hlásí i Německo
V Rakousku ledovka komplikuje také železniční dopravu. Rakouské dráhy (ÖBB) varovaly cestující, aby odložili cesty, které nejsou zcela nezbytné. Na několika místech došlo k přerušení spojů a výpadkům provozu. Přerušené je například i vlakové spojení na vídeňské letiště. Z hlavního nádraží v metropoli do 13:00 nevyjedou žádné vlaky na letiště Schwechat od dopravce ÖBB. To se však netýká příměstských vlaků S-Bahn a vlaků dopravce City Airport Train.
Problémy v automobilové dopravě způsobila ledovka od pondělních 18:00 hodin především v Dolních Rakousích, kde museli hasiči vyjet k asi sedmdesáti zásahům při vyprošťování havarovaných vozidel, informuje APA.
Zamrzlé silnice komplikují dopravu také na východě Německa. Večer a v noci na úterý na východě a severovýchodě země pršelo a déšť umrzal. Ze severovýchodu Bavorska u českých hranic policie hlásila řadu dopravních nehod. Například u města Lichtenfels severně od Norimberku se srazilo dvacet aut, třináct lidí utrpělo zranění.
Ledovka ovlivnila také železniční spojení mezi Českem a Německem, informují České dráhy. Některé dálkové vlaky jsou zrušené nebo výrazně zpožděné, dodal dopravce.
Na západě Německa, který sužovaly sníh a náledí v pondělí, mezitím začala obleva. Například v Hamburku museli hasiči kvůli tajícímu sněhu vyjíždět k zatopeným sklepům a garážím. Mnohde museli pomáhat i s odstraňováním ztěžklého sněhu ze střech. V průběhu úterý by se měla situace uklidnit i na východě země.