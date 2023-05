Odbory by chtěly napravit státní finance snížením limitu pro paušální daň a návratem EET

Předseda ČMKOS Josef Středula obvinil vládu, že to „s tím sociálním dialogem myslí jinak“. Poukázal, že i když premiér Petr Fiala (ODS) slíbil na jednání tripartity, že bude dost času na debatu, nakonec bylo ke konsolidačnímu balíčku zkráceno připomínkové řízení. „Přesto považujeme za fér z naší strany předložit nějakou variantu k debatě,“ řekl Středula.

Podle ekonoma ČMKOS Martina Fassmanna je odborářský návrh alternativou k tomu vládnímu, který ukazuje, že vládní řešení není jediné možné. „Říká se, že neexistuje žádné jiné řešení a lidé musí přijmout to, co jim naservírovala vláda. Není to pravda. Záleží na tom, jaký hlavní směr člověk zastává,“ uvedl Fassmann.

Jádrem odborářských návrhů je odvolání části změn, které od svého nástupu prosadila nynější vláda. Mělo by se podle nich vrátit EET, které bylo přerušeno za covidu s tím, že se vrátí letos, ale Fialova vláda loni celý systém zrušila. Evidence by se podle odborů měla vrátit, a navíc zahrnout i plánovanou a nakonec neuskutečněnou třetí etapu. Chtějí také, aby se na dřívější úroveň vrátil limit pro paušální daň, který nynější kabinet zvedl z milionu na dva.