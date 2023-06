Vládou prošla novela, která má ukončit nedostatek léků. Podle asociace hrozí odchod některých výrobců z trhu

Nedostatek léčiv, o kterém se hovoří již od loňského podzimu, souvisí podle zdravotnických odborníků s tím, že jsou lidé více nemocní. Podle ředitelky SÚKL Ireny Storové dodali výrobci do Česka od podzimu více léčiv, než posílali v době před pandemií, ale přesto to nestačilo. Od podzimu do jara to zdravotníci vysvětlovali – slovy Storové – „extrémním nárůstem respiračních onemocnění“, nyní zase zdůvodňují nedostatek antibiotik či sirupů tím, že se mezi dětmi hodně šíří spála.

Nedostatek léků znepokojuje jednak rodiče, jednak i lékaře. Když totiž nejsou k dispozici specializovaná antibiotika, musí předepisovat širokospektrá. „Že musíme předepisovat širokospektrá antibiotika, je z našeho pohledu zbytečné. Je to nesprávný přístup,“ podotkla dětská lékařka Hana Cabrnochová.