Ministerstvo financí v předběžném návrhu rozpočtu snížilo výdaje většině kapitol. S růstem počítá u obrany

Celkový objem výdajů by měl v příštím roce klesnout o čtyři procenta na 2,134 bilionu korun. Největší škrty jsou v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo hospodařit s výdaji nižšími o 60,4 procenta, dosáhnou 8,9 miliardy korun. O 39,7 procenta se snižují výdaje resortu životního prostředí, klesnou na dvanáct miliard korun. O třetinu se zkrátí rozpočet úřadu vlády, výdaje by měly být 933 milionů korun.

Nižší rozpočtové příjmy

Státní kasa očekává, že se v příštím roce sníží i rozpočtové příjmy. Měly by činit 1,899 bilionu korun, dosáhly by tak 98,5 procenta očekávaných letošních příjmů. Rozpočtový deficit by se tak měl snížit na 235 miliard korun. Pro rok 2025 materiál počítá se snížením deficitu na dvě stě miliard korun, v roce 2026 by měl činit 175 miliard korun.

„Vzhledem k tomu, že pozitivní dopady z konsolidačního balíčku mají náběh zejména od roku 2025, bylo v souladu s nastoleným trendem konsolidace nutno přistoupit k dalším úsporným opatřením zejména pro rok 2024. Tato opatření se promítají pouze na výdajové straně státního rozpočtu,“ upozornilo ministerstvo financí v předkládací zprávě.

Návrh proto počítá se snížením objemu peněz na platy o čtyři procenta a snížení stupnic platových tarifů ve veřejné správě o pět procent. Automatická valorizace plateb za státní pojištěnce by se měla odložit o rok a platit by začala od ledna 2025. O desetinu by měly klesnout výdaje na výzkum, vývoj a inovace a klesnout by měl i objem peněz na dotace.