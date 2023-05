Odbory zřídily celostátní stávkový výbor, protesty začnou koncem června

Poté, co vláda v první polovině května představila svůj plán na konsolidaci veřejných financí a také na změny v důchodovém systému, vyhlásila ČMKOS nejprve stávkovou pohotovost, a nyní také zřídila stávkový výbor. Předseda konfederace Josef Středula to charakterizoval jako přechod „do nové fáze“.

Kromě celostátního protestu, který by měl výbor koordinovat, chystají jeho členské svazy i své akce, a to na poslední červnový týden. „Odborové svazy mají různou představu o aktivitách, co by mohly udělat. Budeme tyto věci koordinovat, nějaké náměty máme. Některé budou společné, některé individuální, některé lokální,“ řekl šéf ČMKOS.

Ačkoli se odboroví předávci sešli s vládními představiteli krátce po představení úsporných opatření na jednání tripartity, viní kabinet, že dostatečně nekomunikuje a požadují, aby s odbory hovořili intenzivněji. Vládní politici ovšem trvají na tom, že v kontaktu s odbory jsou.

Odbory nicméně žádají, aby se ještě v červnu mimořádně sešla tripartita. „Není uspokojující sednout si do jedné místnosti, to nepřinese žádnou kvalitu. Kvalita je směr jednání. Že se budou hledat společná, třeba i jiná řešení, která by pomohla, uklidnila situaci,“ uvedl Středula.