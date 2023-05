Zvyšování věku odchodu do důchodu se bude týkat i lidí, kterým je dnes 57 let, zjistila ČT

Vláda se v rámci důchodové reformy dohodla na postupném růstu věku odchodu do penze podle věku dožití. Lidé se přesné datum odchodu do penze mají v budoucnu dozvědět v padesáti letech. Stát ho vypočítá podle aktuálních dat.

Růst věku odchodu do penze i po roce 2030 ale mírně pocítí už i dnešní padesátníci. Třeba sedmapadesátníci mají jít do penze v 65 letech a dvou měsících, čtyřiapadesátníci pak v 65 letech a sedmi měsících. „Budou to řádově měsíce, nejvýše však mezi těmi populačními ročníky může být to zvýšení o dva měsíce,“ ujišťuje s ohledem na starší spoluobčany ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Premiér Petr Fiala (ODS) přitom ještě v únoru říkal, že vláda zvýší věk odchodu do penze nad 65 let až pro dnešní čtyřicátníky. „Pokud zvažujeme nějaké navýšení věku odchodu do důchodu, tak to zvažujeme až pro ty, kteří půjdou do penze někdy kolem roku 2040, nejdříve. Čili nebude se to týkat těch, kterým se penze blíží,“ uvedl tehdy.

Teď ale vysvětluje, že vláda padesátníky vynechat nemohla. Podle interního materiálu MPSV plánuje stát zvyšovat důchodový věk podle doby dožití postupně –⁠ a to až na 68 let pro dnešní třicátníky. „Proč se drobná úprava v řádu týdnů nebo měsíců bude týkat po roce 2030 už padesátníků, ale to bude opravdu drobný posun –⁠ to má jediný důvod, že tam nemůže nastat skok,“ vysvětluje premiér.