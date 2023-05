Nešlo o strategii. Poslankyně Pastuchová vysvětluje, proč navrhla projednat stejnopohlavní sňatky

přehrát video Svoboda, Šípová, Pastuchova a Kettner hovořili o manželství stejnopohlavních párů Zdroj: ČT24

„Opravdu to (zamezení odvolání Köppla) nebylo mým cílem, odmítám to. Rozjelo se to na sociálních sítích. V devět hodin, když bylo odhlasováno, že budeme jednat i po půlnoci o zákonu, který koalice chtěla, a poslanci tento bod zařadili, tak nevím, proč jsme v devět hodin nemohli začít projednávat tento bod (manželství pro všechny), protože jsme zvyklí pracovat i v noci,“ řekla Pastuchová. Poslanec SPD Zdeněk Kettner řekl, že neví, jakou měla Pastuchová motivaci, a odmítl ji z něčeho obviňovat. „Co se týká přístupu SPD k tomuto zákonu, tak my jsme konzervativní strana. Z toho logicky vyplývá naše postavení k tomuto zákonu, kdy hájíme tradiční hodnoty a tím pádem i tradiční manželství,“ uvedl s tím, že pokud zákon bude projednáván ve sněmovně, bude SPD proti. „Nemyslíme si, že by tento zákon byl potřeba,“ dodal. Senátorka Adéla Šípová (za Piráty) uvedla, že se k dění ve sněmovně nebude vyjadřovat. Nevnímá však, že by poslanecký klub ANO měl zájem, aby byl návrh úspěšně projednán. „Už v minulosti jsme byli svědky toho, že jsme tento zákon nepřijali i v předchozích funkčních obdobích, takže myslím, že šlo o nějakou strategickou hru ve sněmovně,“ řekla.

Šípová připomněla, že je zastánkyní přijetí zákona o manželství pro všechny, práva všech lidí v Česku podle ní nejsou rovná. „Není na místě, abychom heterosexuální a homosexuální sňatky dělili na méně cenné a ty lepší,“ dodala. Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) připomněl situaci, kdy Jiří Paroubek v roce 2006 prosadil, aby všichni zvedli ruku za registrované partnerství. „Paroubek si od toho sliboval, že vyhraje volby, ale volby nevyhrál. Tím chci říct, že to není tak klíčové téma,“ míní. Zda šlo u poslankyně Pastuchové o strategii, komentovat nechtěl. Pastuchová: Manželství pro všechny budu navrhovat do programu na každé schůzi Značná část veřejnosti, a to právě i část LGBT komunity, návrh Pastuchové pochopila jako hlasování o zákonu samotném. Pastuchová si ale nemyslí, že by toto mohlo někoho zmást. „Když se hlasuje o programu schůze, to je, jako když je návrh schůze na státní rozpočet. Tak nezvednu ruku, aby se projednával? Nemusím s ním přece souhlasit, ale zvednu ruku proto, aby se projednal,“ řekla. Poslankyně ANO uvedla, že jí jde o to, aby se poslanci konečně vyjádřili jasně, zda stejnopohlavní sňatky podporují, či nikoliv. „Já myslím, že to tak vnímá i (LGBT) komunita, že budou radši než žít v nějaké naději. Pojďme říct 'ano, jsme pro', nebo 'ne, nejsme pro'. Když to spadne pod stůl, je to úplně stejné,“ vysvětlovala. Řekla také, že manželství pro všechny bude do programu navrhovat na každé schůzi sněmovny.

Manželství pro všechny. Ano, nebo ne? Šéf Pirátů Ivan Bartoš apeloval na jasné stanovisko sněmovny k této problematice už v listopadu 2018. Na otázku, proč to Piráti „víc netlačí“, Šípová řekla, že to Piráti tlačí dost. „To, jakým způsobem se ve sněmovně o zařazení tohoto bodu hlasovalo, je toho důkazem. Stejně tak veřejná prohlášení všech poslanců a členů senátorského klubu jsou pro. Chceme o tom mluvit, chceme to prosazovat,“ uvedla. Jasná shoda na manželství pro všechny nepanuje v koalici ani opozici. Šípová je přesvědčena o tom, že tento zákon by se ve sněmovně už měl projednat. „Je na čase, abychom znali nějaký postoj, abychom věděli, co kdo z poslanců považuje za vhodné. Já se na to těším. Myslím si, že i my v Senátu už očekáváme, že to přijde. Byla bych ráda, kdyby se to už projednalo,“ sdělila. Svoboda řekl, že vždy byl, je a bude proti manželství pro stejnopohlavní páry. Manželství podle něj je podstata rodiny. Jde podle něj o přirozenou instituci, která vznikla proto, aby vytvořila dobré podmínky pro výchovu a rození dětí. „Je to instituce, kterou já takto vnímám, samozřejmě chápu, že to někdo vidí jinak,“ řekl s tím, že svůj názor nikdy nezmění.