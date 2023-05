Úspory by měly podle Hrnčíře zabolet hlavně stát a nadnárodní firmy

přehrát video Interview ČT24: Jan Hrnčíř

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas považuje 51 procent respondentů konsolidační balíček za nezbytný. K tomu se hlásí i Jan Hrnčíř. Míní však, že by měl být úplně jiný, než co představila vláda. Její návrhy v souhrnu považuje za nekoncepční a nepromyšlené. „Vůbec to nedává smysl. Jak je to navrženo, to je, jak když pejsek a kočička vařili dort, z každého trochu. (…) Přeřazují do vysoké DPH kojeneckou vodu, noviny dávají do vyšší sazby a do nižší dávají časopisy třeba i pornografické. Je vidět, že je to řešeno na poslední chvíli a nemá to žádnou koncepci,“ přirovnal vládní opatření k pohádce Josefa Čapka, která skončila tím, že zlého psa, který dort ukradl a sežral, ukrutně bolelo břicho.

Policistů je příliš mnoho, říká poslanec Hrnčíř je přesvědčen, že by SPD dokázala dát státní finance do pořádku šetrněji. Potřeba by podle něj bylo snižovat zadlužení o 70 miliard korun ročně. „Do pěti let bychom byli na vyrovnaném rozpočtu, pokud bychom snižovali výdaje tempem jedno procento HDP ročně. Podle mého názoru je to zvládnutelné,“ předpokládá opoziční politik. Podstatnou část této částky by chtěl získat snížením počtu státních zaměstnanců. „Od roku 2014 každý rok přibylo deset tisíc zaměstnanců, které platí stát ze státního rozpočtu. I v letošním roce počítá státní rozpočet s náborem osmi tisíc těchto státních zaměstnanců,“ prohlásil. Chtěl by proto, aby se počty lidí, které stát platí, vrátily na úroveň let 2015 až 2016 – ubylo by jich 70 tisíc a stát by ušetřil 50 miliard korun. Odmítl přitom, že by chtěl ve školách či bezpečnostních sborech propouštět, míní, že by stačilo přestat nabírat nové zaměstnance náhradou za ty, kdo odcházejí do důchodu. Konkrétně považuje Hrnčíř za příliš vysoké množství policistů. V součtu státní policie a městských sborů jich je podle něj asi 50 tisíc oproti 28 tisíc po revoluci. „Když se podíváme na evropské srovnání, tak více policistů na obyvatele má už jenom Malta,“ podotkl. Zároveň však uvedl, že „není důvod snižovat stavy, ale také není důvod je výrazně navyšovat“.

SPD si slibuje desítky miliard ze zdanění nadnárodních společností Další peníze je podle Hrnčíře možné získat proškrtáním dotací. Citoval výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož prezident Miroslav Kala použil termín „dotační ekonomika“. Dal ale najevo, že by byl opatrnější než vláda, která slibuje úsporu 54 miliard. „Některé dotace nemůžete škrtat, nemůžete příliš škrtat v zemědělství. Takže se škrtnou dotace, které směřují soukromým podnikům, nejsou to dotace třeba na zaměstnávání handicapovaných. Jsou dotace v řádu desítek miliard, které je možné v rozpočtu škrtnout,“ odhadl. Zároveň je Jan Hrnčíř přesvědčen, že by byl schopen více peněz vybrat. „Máme velké rezervy ve zdanění nadnárodních korporací. Když se podíváme na internetové giganty, kteří tady mají miliardové tržby z reklam, ale platí daně méně než jedno procento z tržeb. To jsou obrovské peníze, které nám unikají,“ soudí. „Odtéká“ podle něj 300 až 350 miliard za rok, z nichž odhaduje, že by opět dokázal vybrat desítky miliard.

Opoziční poslanec si nemyslí, že by se v konsolidačním balíčku vlády našlo něco, co by jeho hnutí bylo ochotno podpořit. Zapochyboval i o tom, že by bylo přínosné snížení DPH na potraviny z patnácti na dvanáct procent. Principem balíčku ovšem podle něj je hlavně to, „že se většina peněz vytáhne od rodin a od domácností“. Zavedení nemocenské pro zaměstnance vnímá Hrnčíř jako „další daň“, která připraví každého o tisíce korun ročně, ohradil se také proti zrušení školkovného, tedy daňové slevy proti zaplaceným úhradám za předškolní vzdělávání. „Pro řadu lidí to byly nemalé peníze,“ uvedl politik s tím, že to považuje za krok směřující proti porodnosti. „Bez plátců, kteří se nenarodí, nebudeme schopni financovat důchody,“ varoval. Proti vládě s PRO i s odbory Vláda nejspíše bude kvůli ohlášenému balíčku čelit protestům. Českomoravská konfederace odborových svazů zatím vyhlásila stávkovou pohotovost, přičemž předseda SPD Tomio Okamura dal najevo, že by považoval za vhodné vyhlásit i generální stávku.