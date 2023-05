Vláda vytáhne z kapes občanů více než sto miliard, míní Okamura. Opozice chce jen dál zadlužovat, kontrovala Pekarová Adamová

Podle Pekarové Adamové je třeba kroky obsažené ve vládním balíčku úspor prosadit co nejdříve. Uvedla, že na všem už pracují legislativci na ministerstvech, kteří se do díla pustili ještě před oznámením opatření. „V červnu by měl být celý balík těch zákonů na vládě, na přelomu června a července bychom rádi prošli prvním čtením v Poslanecké sněmovně,“ nastínila časový plán.

„Hotovo“ by podle ní mělo být na podzim, aby změny mohly začít platit od začátku příštího roku. „A samozřejmě chceme, aby všichni ti, kterých se to týká, měli prostor se připravit,“ zdůraznila šéfka TOP 09.

„My jako SPD zásadně nesouhlasíme se zvyšováním daní občanům, se zvyšováním věku odchodu do důchodu, se snižováním valorizací. Dnes (v úterý) jsem na schůzi (sněmovny) okamžitě navrhl mimořádný bod, chtěli jsme, aby se ta věc veřejně projednala před zraky občanů, protože zatím to bylo jednostranné prohlášení ze strany vlády. Vládní koalice mi návrh na mimořádný bod zamítla,“ řekl Okamura.

Okamura se schází s odboráři

Dodal, že prý „tušil, že vládní návrh bude katastrofální“, proto se v poslední době už třikrát sešel se šéfy odborů. Ty vyzval, aby SPD pomohli zorganizovat generální stávku. Její příprava prý ale trvá několik měsíců.

Postoj opozičního hnutí ANO je podle Okamury velkým otazníkem, podle jeho slov totiž hodlá některé body vládního balíčku podporovat. „Vláda vytáhne z kapes občanů více než sto miliard korun v situaci, kdy už miliony lidí peníze nemají. Uděláme maximum pro to, aby balíček neprošel,“ předeslal.

Proč koalice neumožnila diskusi o balíčku na půdě sněmovny v rámci mimořádného bodu jednání? „K té debatě se samozřejmě dostaneme ve chvíli, kdy ty návrhy budou v Poslanecké sněmovně, nepochybuji o tom, že debata bude košatá. Hovořit o tom plánu teď by nepřinášelo žádný výsledek. Až to bude černé na bílém, data budou jasná, se zdůvodněními, tak se o tom bude hovořit ve všech třech čteních tak, jak je ve sněmovně standardní legislativní proces,“ ujistila Pekarová Adamová. Všechno má podle ní svůj čas.