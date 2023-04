Pavel jednal se špičkami EU. Brzké členství Ukrajiny je v českém zájmu, řekl

V otázce přijetí Ukrajiny panuje názorový rozkol

Ukrajina se kandidátem členství stala loni nedlouho po vpádu ruských vojsk do země. Kyjev se v obavách z rozpínavosti Moskvy snaží tlačit na co nejrychlejší přijetí a chce formálně zahájit přístupové rozhovory již letos. Zatímco řada zemí z oblasti blízké válce to podporuje, zvláště západoevropské země nejhlasitěji reprezentované Francií nabádají k pozvolnějšímu tempu jednání a hovoří o tom, že celý přijímací proces bude trvat více než deset let.

„Čím širší bude zóna stability na východ od našich hranic, tím bezpečnější budeme i my u nás,“ řekl novinářům po jednání Pavel. Brzké členství Ukrajiny v unii je podle něj v českém zájmu a Praha by měla tlačit na to, aby „jednání o přístupu byla s Ukrajinou zahájena opravdu do konce tohoto roku“.

Podle Pavla však předsedající unijních summitů Michel přiznal, že v EU jsou v této věci rozdílné pohledy. Jedním z problémů, který se v posledních dnech v dosud vstřícném přístupu unie k Ukrajině objevil, jsou omezení dovozu obilovin a dalších zemědělských produktů. K tomu sáhla skupina zemí východní části unie kvůli problémům s odbytem, který mají jejich domácí zemědělci. Česko se k zákazu dovozu nepřipojilo.

„Jednoznačně vidím řešení ne v přijímání jednostranných opatření jednotlivými státy, ale v rámci Evropské unie,“ řekl český prezident. Jedním z řešení mohou být podle něj dočasná cla.