ANO chce ústavně zakotvit celostátní referendum. Část koalice je k návrhu skeptická

Před vyhlášením referenda by podle návrhu ANO musel Ústavní soud říct, jestli není otázka v rozporu s ústavním pořádkem. Až poté by iniciátoři hlasování museli sehnat 400 tisíc podpisů pod petici. Referendum by se také nesmělo týkat vlády, vnitřní bezpečnosti nebo mezinárodních závazků.

S možností, že by lidé v hlasování rozhodovali i o těchto tématech, naopak počítá druhý návrh, který vypracovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie a který v Poslanecké sněmovně čeká na první čtení od předloňského října. „Pro nás je to hlavní programový bod. Vždycky budeme hlasovat pro referendum,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, jehož hnutí na tuto politickou otázku naráží i ve svém názvu.

Vláda se návrhu vyhýbá

S podobnou změnou ústavy ale nepočítá vláda, která zavedení celostátního referenda nemá v programovém prohlášení, a navíc ho většina koalice odmítá. „Nepovažujeme to za téma, které bychom teď měli aktuálně řešit,“ míní předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Ještě kritičtěji se k zavedení podobného hlasování staví ODS. „Jenom to zvyšuje politické napětí v zemi a vždy to slouží jako opoziční způsob, jak na sebe upoutávat pozornost,“ dodal předseda občanskodemokratického poslaneckého klubu Marek Benda.

Koaliční Piráti ale mají referendum ve svém dlouhodobém programu. Zmiňují, že by měli lidé mít možnost rozhodnout o změnách ústavy, vojenských základnách nebo mezinárodních smlouvách.

Pro zavedení plebiscitu je i vládní hnutí STAN. „Jsme připraveni uvažovat o referendu pro ty nejdůležitější věci. Musí být také významněji vyšší kvorum už jenom na podpisu k vyhlášení referenda,“ uvedl šéf poslanců STAN Josef Cogan.