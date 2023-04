Víc reflexních vest než jindy. Policisté zahájili tradiční velikonoční kontroly na silnicích

Dalším problémem na silnicích je zbytečné riskování, například při předjíždění. To se často stává třeba na silnici z Brna na Svitavy. „Je to silnice, která je přetížená, někteří řidiči předjíždějí tam, kde nemají, a vznikají z toho dopravní nehody,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. Také proto v tomto úseku policisté nasazují i drony. I přesto, že se tam změnilo dopravní značení, řada řidičů se stále řídí heslem „čára není zeď“.

Pokutu mohou řidiči dostat například i za to, že nemají připoutané své dítě. To řešili policisté třeba na Pardubicku, kde matka měla své dítě na klíně. Pásy údajně nepoužili proto, že jeli jenom na krátkou vzdálenost. To ale policistům jako vysvětlení nestačí, podle nich je nutné připoutat se vždy.

I přesto, že velikonoční kontroly probíhají každý rok, řada řidičů je nepoučitelná. Za volant si sedají i pod vlivem alkoholu. „Spousta řidičů si stále neuvědomuje, že do jednoho promile se jedná o přestupek, nad jedno promile je to trestný čin,“ vysvětluje vedoucí Odboru služby dopravní policie Jihomoravského kraje Jindřich Rybka.

Je třeba myslet také na to, že motorkáři několik měsíců nejezdili a nemusí se v sedle cítit úplně jistě. „Je to trošku nezvyk, člověk než si prostě zase najede to řízení, vlastně ty zvyky, co má dělat, tak to chvilku trvá,“ potvrdil motorkář Ondřej Martinec. Důležité tak podle něj je jezdit opatrně a počítat i s kontrolami policistů.

„Policisté budou řidiče kontrolovat nejenom na pevných stanovištích, ale budou i pohyblivé hlídky. Takže řidiči s nimi musí počítat i v běžném provozu,“ uvedla mluvčí pardubické krajské policie Andrea Muzikantová.

Osm stovek nehod o loňských Velikonocích

Loni Policie České republiky zaznamenala o Velikonočních svátcích téměř osm set dopravních nehod. Toto číslo zhruba odpovídá dlouhodobému průměru posledních let. Jinak tomu bylo pouze v roce 2021, kdy platila výrazná covidová opatření a jezdilo se méně.

Na začátku tisíciletí ale čísla běžně převyšovala i tisíc dopravních nehod v rámci Velikonoc. Klesající trend je patrný i v počtech zraněných osob při nehodách. Přesto loni o prodlouženém dubnovém víkendu utrpělo zranění na silnicích více než 170 lidí, čtyři lidé nehody nepřežili.