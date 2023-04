ŽIVĚ: Poslanci by měli schvalovat stanovení učitelských platů, ANO chce hlasování posunout

U vládní novely o pedagogických pracovnících vyvolala kontroverze úprava skupiny koaličních poslanců, podle které by mohli mít ze zákona mzdu kolem 130 procent průměrné hrubé mzdy v celém hospodářství jen učitelé. Původní předloha počítá se stanovením odměňování všech pedagogických pracovníků. S novým nastavením nesouhlasí školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují.

„Řekla jsem na politickém grémiu, že dnes (ve středu) uděláme všechno pro to, aby se novela zákona o pedagogických pracovnících nehlasovala ve třetím čtení, aby byl vytvořen prostor pro odborovou organizaci k jednání,“ uvedla Schillerová. Program jednání tomu bude podle ní přizpůsoben, novele budou předřazeny jiné body, aby se sněmovna úplně nezablokovala.

Předloha také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Vysokoškoláci by navíc mohli učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelského vzdělání.