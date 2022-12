Část Čechů se zadlužuje problematicky, nejzbrklejší jsou mladí, ukázal průzkum

Domácnosti v současnosti mnohem víc zvažují, na co si vůbec půjčit. Dovolené už to většinou nebývají. Pětina uvedla, že si nebude půjčovat ani na pořízení auta.

Pro rizikovou půjčku se teď před svátky rozhodne deset procent lidí – a s věkem jich ubývá. Nejvíc neopatrní jsou Češi do 26 let, velmi podobný přístup mají i ti do pětatřiceti. Problematicky se zadluží až 15 procent z nich.

„Máme tady negativní inflační očekávání, také negativní očekávání ohledně výše záloh nebo plateb za energie, které domácnosti očekávají. A to všechno podle mě vede k utlumení apetitu brát si další úvěry a půjčky,“ domnívá se hlavní právník a náměstek výkonné ředitelky ČBA Filip Hanzlík.

Méně půjček na zbytné věci

Novou ledničku a pračku už Otto Urban pořídil, teď ještě vybírá televizi. Ta starší, kterou má doma, už nefunguje ideálně. Platit bude z uspořených peněz. „Ledničku bych si na úvěr nebral, vždyť než to splatíte, tak je to starý krám,“ má jasno.

„Mnohem méně si chceme půjčovat na zbytné věci. Nadstandard jako jsou třeba dovolené, ale třeba i chození do restaurací. Klesají i prodeje nových aut, to už se stalo za covidu, ale v posledních měsících klesají i prodeje ojetých aut, takže i tady jsme schopni si prodloužit funkčnost starého auta a odříct si to nové,“ popisuje současný trend specialista na finanční trh ze společnosti Ipsos Michal Straka.

Celkově mají lidé v Česku u bank půjčeno přes dva biliony korun – jen za říjen si pořídili úvěry za téměř sedm miliard. Pokud jde o finanční nástroje, nejvíce zkušeností mají lidé s kontokorentem – využilo ho přes 30 procent respondentů. Téměř stejné množství domácností pak někdy zvolilo nákup na splátky anebo přímo spotřebitelský úvěr. Kreditní kartu pro pořízení zboží použila asi čtvrtina. Podobné množství dotázaných pak uvedlo, že si nikdy nepůjčilo.