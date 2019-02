Češi si stále víc věří ve splácení svých půjček. Pětina populace se však zadlužuje rizikově

Mezi přibližně 1,58 milionů Čechů, kteří do rizikového půjčování „jdou“, patří zejména mladí lidé ve věku osmnácti až čtyřiatřiceti a lidé s nižším vzděláním. Často si berou úvěry od více poskytovatelů. Rozeseti jsou po celé České republice a úvěr si nejčastěji berou na nákup spotřební elektroniky či automobilu nebo motocyklu.

Vyplývá to z průzkumu zaměřeného na postoje a chování obyvatel v souvislosti s nákupem na úvěr a splátky. Průzkum pro Českou bankovní asociaci (ČBA) realizovala agentura SC&C v únoru 2019 na vzorku 1028 respondentů ve věku od 18 do 79 let.