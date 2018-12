Bude rychlý růst mezd pokračovat? Moc velký prostor na to není, říká šéf Hospodářské komory

Po recesi a zpomalení v letech 2012 a 2013 je každopádně dobře, že mzdy rostou, míní Dlouhý. Varuje ovšem před riziky. „Dlouhodobě se mzdy nesmí odtrhnout od produktivity práce, protože to by vedlo ke krizím, které by dopadly zase na ty, kteří dneska spíš dohánějí mzdy z nižší úrovně,“ poznamenal.

Nevýhoda srovnání s Německem

Statistiky ukazují, že produktivita práce v Česku roste, ale pořád ne tak rychlým tempem, jako rostou mzdy. Češi tak v produktivitě stále zaostávají za unijním průměrem a Česko se pohybuje na 80 procentech zemí EU.

Vysoce nad průměrem jsou třeba Irsko, Rakousko či Belgie. Nadprůměrná je pak produktivita práce také v Německu, Francii, Itálii a ve skandinávských zemích. Podprůměrnou produktivitu pak kromě Česka vykazují další východoevropské země a z těch západoevropských jsou na tom přibližně stejně Španělsko, Portugalsko, Řecko, ale i Velká Británie.

Geograficky má Česko podle Dlouhého smůlu, že se srovnává s nejbohatším sousedem Německem. „Kdyby naši sousedé byli Řekové nebo Portugalci, možná bychom to viděli jinak,“ zmínil.

Aby bylo na investice

Dlouhý se domnívá, že během deseti let se mezera v rozdílu ve mzdách v Česku a Německu výrazně uzavře. „Jak to bude dál, závisí na tom, aby naše firmy měly prostor především investovat, a to do moderních technologií, do všeho, co posune naši přidanou hodnotu výše,“ řekl Dlouhý.