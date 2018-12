Průměrná mzda v Česku stoupla na 31 516 korun. Rychleji roste lidem s nižšími příjmy

Zvolnění tempa mzdového růstu v příštím roce očekává i Seidler, a to na 6–7 procent. A i podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy by v nominálním vyjádření měla v roce 2019 průměrná mzda stoupnout o 6,6 procenta. „Dynamika mzdového růstu má tedy svůj vrchol za sebou. To proto, že zvolňuje dynamika růstu ziskovosti podnikové sféry. Projeví se to zpomalením růstu objemu bonusů a odměn, které jsou každoročně vypláceny zejména na sklonku roku, což způsobuje, že ve čtvrtém čtvrtletí je nominální úroveň průměrné mzdy každoročně zřetelně nejvyšší,“ říká Kovanda.

V následujícím období tempo růstu mezd již začne pozvolna slábnout i podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška. „Podepíšou se na tom horší ekonomické výsledky řady firem, pro něž představuje současný růst mezd dlouhodobě neúnosnou zátěž,“ uvedl.

Ačkoliv akutální hodnota růstu mezd nepatrně předčila odhad centrální banky, rozdíl byl pouze nepatrný. „ČNB očekávala mírně vyšší růst mezd v tržních odvětvích – 8 procent namísto 7,8 %, zatímco pro netržní čekala zpomalení k 9 procentům, zatímco meziroční dynamika dosáhla téměř 12 procent. Rozdíl je tak pro vyznění prognózy centrální banky zanedbatelný,“ konsatuje Seidler.

Svižný růst mezd a spotřeby domácností a zejména přetrvávající slabá koruna ve srovnání s očekáváním ČNB budou tak podle něho hlavní důvody, proč lze očekávat další postupné zvyšování sazeb ČNB i v příštím roce.