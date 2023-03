Školské odbory vyzvaly k vytváření stávkových výborů. Chtějí, aby se nad průměrem zakotvily i platy asistentů

Poslanci by měli projednávat návrh na zakotvení platů ve školách na úrovni 130 procent průměrné mzdy. Vládní návrh, který je před třetím čtením v Poslanecké sněmovně, ale počítá s tím, že se to bude týkat jen učitelů. Je to odklon od toho, co vláda slibovala ve svém prohlášení – že zaručí 130 procent průměru i pro další pedagogické pracovníky, jako jsou asistenti.

Změna se školským odborům nelíbí. Kvůli odchýlení od dřívějších plánů začaly hovořit o stávce, i když zatím nebudou vyhlašovat stávkovou pohotovost. „Vyzveme v příhodnou dobu všechny organizace, aby zakládaly ve školách stávkové výbory, a od toho se potom bude odvíjet i stávková pohotovost,“ avizoval předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.