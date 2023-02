Vláda chce rychle schválit nižší valorizaci penzí, ve sněmovně ale naráží

Poslanci začnou ve sněmovně projednávat návrh na zpomalení růstu důchodů v úterý v deset hodin dopoledne. Vláda chce zákon prosadit tak, aby začal platit nejpozději 22. března. V opačném případě by musel kabinet zvýšit penze podle dnes platného zákona, tedy o 1 770 korun měsíčně.

Právě čas dává do rukou větší moc zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi. Pokud by zákon sněmovně vrátil, nemusela by ho vládní koalice stihnout prosadit včas. V pondělí slíbil, že se coby budoucí prezident k návrhu jednoznačně postaví, ale až po inauguraci – 10. března.

„Je důležité nechat proběhnout legislativní proces. To, jestli mám o tom pochybnosti, nebo ne, to asi by nemělo nějak předznamenávat, jakým procesem ten návrh projde,“ sdělil s tím, že má pochyby o aspektech návrhu, jako je retroaktivita, ale i institut projednání v legislativní nouzi.