Pavel se sejde s prezidenty Rakouska a Maďarska. V plánu má i jednání s Fialou

Zvolená hlava státu Petr Pavel se tento týden neformálně sejde s prezidenty Rakouska a Maďarska, kteří dorazí do Prahy rozloučit se s končícím prezidentem Milošem Zemanem. Pavel to řekl na pondělní tiskové konferenci. V úterý bude také jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS). Tento týden se zúčastní i výstavy motocyklů nebo debaty v Centru současného umění DOX, kterou pořádá týdeník Respekt. Do konce týdne chce Pavel představit jméno nového bezpečnostního ředitele Kanceláře prezidenta republiky.