Pavel se podle politiků ANO obává následků schvalování změn v důchodech v legislativní nouzi

Vláda poslala do Poslanecké sněmovny návrh na změnu v červnové valorizaci důchodů. Nově by měli všichni starobní důchodci dostat navíc 400 korun a k tomu 2,3 procenta. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) si oproti dosavadnímu mechanismu polepší důchodci s nízkými penzemi, nicméně v průměru se penze zvýší jen o 760 korun místo 1770 podle původních pravidel. Opozice kabinet viní z toho, že se snaží důchodce obrat. Obavy z legislativní nouze Zvolený prezident Petr Pavel hovořil o změnách v důchodech ve středu s Jurečkou, nyní se sešel i s místopředsedy ANO Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. Havlíček míní, že Pavel vnímá jako poměrně velké riziko projednávání předlohy ve stavu legislativní nouze. „Uvědomuje si, že kdyby to Ústavní soud nakonec shodil, tak že by to byla obrovská blamáž,“ uvedl.

Zvolený prezident má ovšem podle něj zájem na tom, aby se věc vyřešila kompromisem. Opozice by ale naopak chtěla, aby neprošlo nic. Schillerová míní, že by kabinet měl návrh stáhnout a místo toho předložit novelu zákona o státním rozpočtu, případně se bavit o řešení k 1. lednu příštího roku. Uvedla, že podložila daty ministerstva financí, že zemi nehrozí hospodářské škody. Návrh podle ní neřeší strukturální deficit, je pouze řešením toho, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s mimořádnou valorizací nepočítal v rozpočtu na letošní rok. Havlíček se Schillerovou Pavla požádali, aby zajistil to, že předloha v současné podobě přijata nebude. To jim však zvolený prezident, který bude do funkce uveden 9. března, neslíbil. „Samozřejmě přímo neřekl, jak se rozhodne, to jsme ani nečekali,“ připustila Schillerová.

ANO a SPD budou obstrukce koordinovat Poslanecká sněmovna začne o vládním návrhu na změnu v červnové valorizaci důchodů jednat na mimořádné schůzi v úterý 28. února. ANO i druhé opoziční hnutí SPD už ohlásily obstrukce. Vedle samotného návrhu zpochybňují i stav legislativní nouze, který vyhlásila šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na žádost vlády a jenž má umožnit rychlejší schvalování. Kabinet žádost o vyhlášení stavu legislativní nouze zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod. Kdyby zákon prošel, chtějí se opoziční zákonodárci obrátit na Ústavní soud. „Pokud to vláda protlačí na sílu a nastane to, že to Ústavní soud shodí, poté má vláda jedinou možnost, a to je podat demisi,“ míní Havlíček. Schillerová, která je také předsedkyní poslaneckého klubu ANO, avizovala, že budou obě opoziční uskupení obstrukce koordinovat. „Prostor vidím například ve sladění pauz, máme každý dvě hodiny v jednacím dni. Zbytek si budeme ladit po svém,“ uvedla k možné podobě obstrukcí.