Důchodové opatření vlády je nesystémové. „Vypouštějí se balonky,“ tvrdí Nerudová

Obrovským problémem podle bývalého guvernéra ČNB je i to, že polovina z chudších důchodců jsou bývalí OSVČ. „Z nichž nejméně sedmdesát nebo osmdesát procent to dělalo vědomě. Říct jim dnes, že ,my vám to teď všechno zvýšíme na rozumný a přijatelný důchod‘ je podpora černého pasažérství, a to už ten systém nemůže přežít,“ upozornil.

„Představte si, že někomu je třicet let, neustále slyší, že vedle státu by si měl na spoření přispívat sám, a slyší, že jednou to bude tak, podruhé to bude tak. Jakou důvěru může mít v ten systém?“ ptal se Hindls.

Připomněl, že s druhým pilířem to nedopadlo dobře – podle něj byl nejdříve špatně komunikován a později ho nová vláda zrušila. „Na tohle se u nich nedá najít pozitivní reakce,“ dodal.

Bude muset vláda v budoucnu opět měnit valorizační vzorec?

Pro letošní rok počítá stát s výdaji na důchody ve výši 672 miliard korun. Například bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) kritizuje, že vláda v letošním rozpočtu s výdaji na mimořádné přidání důchodcům nepočítala. Argumenty vlády ke změně valorizačního vzorce považuje za drzost. Vláda by podle ní měla spíš řešit snižování inflace, na kterou se valorizace váže.

Rusnok očekává, že nyní se bude inflace snižovat. Vláda se ale podle něj nevyhne další úpravě valorizačního vzorce. „A to nejenom kvůli inflaci, ale i kvůli nesystémovosti celého systému, protože ho dostáváme do situace, kdy je neudržitelný ještě více než byl. Zároveň vytváříme novou nespravedlnost, že tam příliš roztahujeme poměry mezi nízkopříjmovými důchodci a těmi výšepříjmovými,“ míní.

„Kolem roku 2060 nám bude chybět pět procent HDP na důchodovém účtu,“ konstatovala Nerudová. Všechny tyto úpravy jsou podle ní desetiny procenta HDP. „Pokud jsem se dobře dívala na ty zveřejněné odhady, tak i to zvýšení věku odchodu do důchodu přinese úsporu 1,5 procenta HDP, takže pořád máme tři a půl procenta, které nám na důchodovém účtu budou chybět,“ upozornila.