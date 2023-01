Vliv hrůzy holocaustu se přenesl z přeživších na jejich potomky, tvrdí neurolog

Jako neurolog se svými kolegy prováděli jak psychologické vyšetření všech tří generací, tak prostřednictvím zobrazení mozku v nukleární magnetické rezonanci. Zjistili, že sedmdesát až pětasedmdesát let po válce jsou v první generaci změny ve struktuře mozku velmi signifikantní na rozdíl od běžných českých obyvatel, kteří fungovali jako kontrolní skupina. Změny zaznamenali především v oblasti, která souvisí se stresem.

„V roce 2015 jsem si uvědomil, že odchází první generace přeživších holocaustu, že je to poslední možnost je vyšetřit. Zajímala mě i druhá a třetí generace, do jaké míry v nich je, nebo není dopad té hrůzy, která byla v první generaci. Samozřejmě holocaust přežilo velmi málo lidí, velká většina byla povražděna,“ řekl Ivan Rektor.

„Ti lidé nemuseli být v koncentračním táboře, který přežilo velmi málo lidí. První skupina pocházela ze Slovenka, kde byla jiná situace než v Čechách. V protektorátu Čechy a Morava byli všichni Židé deportováni,“ poznamenal Rektor. Dodal, že na Slovensku například nebyl dostatek lékařů, takže někteří dostali výjimky.

Neurolog popsal i vliv takzvaného prenatálního stresu, který působil na děti narozené během války. Jeho dopad byl podle Rektora na vývoj mozku ještě významnější. Podle spolupracujících psychologů se také u přeživších holocaustu výrazně projevoval stres a částečně také deprese nebo úzkost.

Rektor hovořil také o posttraumatickém růstu, který popsal známým úslovím: Co tě nezabije, to tě posílí. „Dá se říct, že ti, co přežili holocaust, jsou plní stresu, ale také plní posttraumatické síly.“