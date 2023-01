Pro obranu Ukrajiny jsou nyní zvlášť důležité dodávky munice, uvedl náčelník Vojenské policie Foltýn

V některých dnech používalo Rusko 50 až 60 tisíc (dělostřeleckých) granátů, uvedl Foltýn. Oproti tomu Ukrajina si na počátku války mohla dovolit střílet pět až šest tisíc granátů denně.

Počáteční převaha Rusů v poměru 12 : 1 se však už snížila na současných 6 : 1, někde už jen 4 : 1. „Je to tedy pořád obrovská přesila, ale už ne tak markantní jako byla na počátku.“

Ukrajinci se rychle učí zacházet s nejsložitějšími zbraněmi

Obecně platí, že uspěje ten, kdo dokáže kombinovat palebnou sílu s logistickým řetězcem zásobováním vojáků v poli. V tom Rusové několikrát selhali, dodal Foltýn. Na Ukrajincích ocenil jejich schopnost skvělé improvizace.



„V minulosti byly pochybnosti, zda ukrajinští vojáci dokážou dostatečně rychle zvládnout sofistikovanou západní techniku. To už je dávno vyvráceno,“ zdůraznil s tím, že schopnost Ukrajinců se vycvičit je velmi dobrá. „To, co nyní rozhoduje, jsou sofistikované zbraně a dělostřelecká munice. Plus protivzdušná obrana, abychom udrželi funkční ukrajinskou infrastrukturu.“